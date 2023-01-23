Захарова прокомментировала слова экс-главы МИД Польши о разделе Украины

Высказывание экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского официально подтвердило, что в Варшаве думали о разделе Украины еще в первые дни СВО. Об этом у себя в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Ранее Сикорский в эфире радио Zet заявил, что правящая партия «Право и справедливость» в Польше думала о возможности раздела Украины в первые дни СВО. По его словам, эти размышления были «первые десять дней» конфликта.

«Какие потрясающие откровения поборников международного права вылезают каждый день», — написала на это Захарова.

Она отметила, что в РФ уже не раз «об этом и говорили», но не имели официальных подтверждений, а «теперь они есть».