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54 минуты назад

Захарова прокомментировала слова экс-главы МИД Польши о разделе Украины

Елена Прошина

Высказывание экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского официально подтвердило, что в Варшаве думали о разделе Украины еще в первые дни СВО. Об этом у себя в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала слова экс-главы МИД Польши о разделе Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Сикорский в эфире радио Zet заявил, что правящая партия «Право и справедливость» в Польше думала о возможности раздела Украины в первые дни СВО. По его словам, эти размышления были «первые десять дней» конфликта.

«Какие потрясающие откровения поборников международного права вылезают каждый день», — написала на это Захарова.

Она отметила, что в РФ уже не раз «об этом и говорили», но не имели официальных подтверждений, а «теперь они есть».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецикй опроверг слова Сикорского о разделе Украины. Он призвал экс-главу МИД государства взвешивать свои слова и отозвать эти «позорные заявления».

Политика,Радослав Сикорский,Мария Захарова,МИД России,Партия "Право и справедливость",
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