Путин обсудит развитие внутреннего туризма с правительством

Президент России Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства в режиме видеоконференции во вторник, 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С докладами по этому поводу выступят министр экономического развития Макс Максим Решетников , министр транспорта Вита Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Алек Александр Козлов », — говорится в сообщении.

Более того, в пресс-службе Кремля подчеркнули, что в ходе совещания «будет рассмотрен ряд текущих вопросов».

Ранее в январе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко уведомил, что турпоток по России на зимних каникулах вырос на 10-15 процентов за год, до более 12 миллионов человек. Зампред правительства отметил, что турпоток увеличился практически по всем направлениям.