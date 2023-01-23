В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
26 минут назад

Путин обсудит развитие внутреннего туризма с правительством

Lenta.ruиещё 2

Президент России Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства в режиме видеоконференции во вторник, 24 января. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обсудит развитие внутреннего туризма с правительством
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что вместе с представителями российского камбина глава государства обсудит развитие внутреннего туризма в 2023 году.

«С докладами по этому поводу выступят министр экономического развития МаксМаксим Решетников, министр транспорта ВитаВиталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии АлекАлександр Козлов», — говорится в сообщении.

Более того, в пресс-службе Кремля подчеркнули, что в ходе совещания «будет рассмотрен ряд текущих вопросов».

Ранее в январе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко уведомил, что турпоток по России на зимних каникулах вырос на 10-15 процентов за год, до более 12 миллионов человек. Зампред правительства отметил, что турпоток увеличился практически по всем направлениям.

Политика,Дмитрий Чернышенко,Виталий Савельев,Максим Решетников,Александр Козлов,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители