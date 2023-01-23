Латвия в поддержку Эстонии понизит уровень дипотношений с РФ

Латвия с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД страны Эдгар Ринкевич.

«Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля и требует от России действовать соответствующим образом», — заявил латвийский министр.

Напомним, что в понедельник, 23 января, МИД РФ сообщил о понижении дипломатических отношений с Эстонией до уровня временного поверенного в делах. Эстонскому послу Маргусу Лайдре предписано покинуть территорию страны до 7 февраля, ему заявлен решительный протест. Как подчеркивали в ведомстве, такой шаг связан с требованием Таллина по радикальному сокращению численного состава российского посольства с 1 февраля.