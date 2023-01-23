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44 минуты назад

«Вы там не заснули случайно?»: Лавров обратился к иностранному журналисту

Алиса Селезнёва

Во время выступления на пресс-конференции в ЮАР глава МИД России Сергей Лавров поинтересовался у иностранного журналиста, все ли с ним в порядке и не заснул ли он. Видеозапись этого эпизода опубликовало в своем Telegram-канале издание РЕН ТВ.

Глава российского внешнеполитического ведомства прервал свою речь, чтобы спросить у журналиста, что с ним случилось.

«Вы там не заснули случайно? Что-то произошло?» - поинтересовался Лавров.

После того, как ему ответили, что все нормально, министр продолжил выступление.

Сегодня глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Преторию, начав свое африканское турне с ЮАР. В начале встречи с Сергеем Лавровым министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор пошутила по поводу его популярности у журналистов, отметив, что в зале обычно не бывает столько людей, сколько собралось сегодня.

В свою очередь ранее китайские журналисты отмечали, что министр иностранных дел России уже удостоился в дипломатических кругах прозвища «Мистер-Скажи-Нет». По их информации, такой псевдоним Сергей Лавров получил из-за своего жесткого характера и того, что может резко ответить на провокационные вопросы, задаваемые ему на пресс-конференциях.

Политика,Видео,Сергей Лавров,МИД России,
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