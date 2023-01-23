Эстония высылает российского посла

Посол России в Таллине Владимир Липаев должен покинуть страну одновременно с отъездом посла Эстонии Маргуса Лайдре из Москвы. Об этом сообщил в понедельник МИД балтийской республики.
"Эстония принимает во внимание сегодняшнее решение России понизить уровень дипломатического присутствия до временного поверенного в делах. Наши отношения с Россией строятся на принципе паритета, это означает, что российский посол покинет страну в то же время, что и посол Эстонии в России", - говорится в сообщении в Twitter.
Ранее МИД РФ распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах в качестве ответной меры на радикальное сокращение численного состава российского посольства в Таллине. В этой связи в российское дипведомство был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре. Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей и предписано покинуть РФ 7 февраля 2023 года.