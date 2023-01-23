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1 час назад

МИД Эстонии заявил об ответной высылке российского посла

Лера Букина

Послу России в Таллине Владимиру Липаеву необходимо покинуть страну наряду с отъездом посла Эстонии Маргуса Лайдре из Москвы. Решение озвучил в понедельник глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, передает портал государственного телерадиовещания ERR.

По его словам, страна приняла к сведению сегодняшнее решение России понизить свое дипломатическое представительство до уровня временного должностного лица. Рейнсалу указал на то, что отношения сторон базируются на «принципе паритета», от которого Эстония не отступит.

«Это означает, что посол России в Таллине уедет одновременно с послом Эстонии, 7 февраля», - подчеркнул он.

Напомним, что ранее МИД РФ проинформировал о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Сообщалось, что эстонскому послу предписано покинуть территорию страны к 7 февраля.

Россия понижает дипломатический уровень с Эстонией

Данный шаг связан с требованием Таллина по радикальному сокращению численного состава российского посольства с 1 февраля.

Политика,Видео,МИД России,
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