"Когда мы говорим о том, что происходит на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая людям говорить на их родном языке", - сказал он в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.