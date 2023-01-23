Лавров заявил о безуспешности усилий ООН по разблокированию экспорта продовольствия из РФ

Никакие усилия ООН не поспособствовали снятию препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Что касается российских удобрений, зерна, то никакие усилия ООН не способствовали тому, чтобы Евросоюз и Соединенные Штаты сняли препоны на пути нашего экспорта", - сказал он.

Вашингтон и Брюссель, по словам Лаврова, постоянно заявляют, что никаких санкций в отношении продовольствия и удобрений не введено. Однако, как подчеркнул министр, есть запрет на вход любых российских судов в средиземноморские воды, запрет иностранным судам заходить в порты РФ, существует запрет Россельхозбанку пользоваться системой SWIFT, есть проблема с фрахтом, страховкой.

"Господин [генеральный секретарь ООН Антониу] Гутерриш, надо отдать ему должное, обозначил эти проблемы, в том числе публично, - указал глава МИД РФ. - Но воз и ныне там".

При этом, констатировал руководитель дипведомства, не решается вопрос даже с находящимися в европейских портах российскими удобрениями, которые Москва предложила бесплатно беднейшим странам мира. По его словам, речь идет о 280 тыс. тонн удобрений, которыми владеют компании РФ.

"После того, как арестовали эти грузы, компании просили, чтобы не пропал товар, который со временем теряет свои качества, чтобы бесплатно направили эти удобрения в беднейшие страны, - продолжил Лавров. - Уже полгода прошло, как президент [РФ Владимир] Путин привлек внимание мирового сообщества к этой проблеме".