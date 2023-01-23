В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
7 минут назад

Глава МИД ЮАР пошутила, что Лавров популярен у журналистов

Газета.Ru

Министр иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявила, что большое число журналистов на мероприятии говорит о том, что он очень популярен, передает РИА Новости.

Глава МИД ЮАР пошутила о популярности Лаврова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас никогда не бывает столько людей в зале", - подчеркнула Пандор.

Утром 23 января Лавров прибыл в Преторию. Самолет министра приземлился на базе ВВС ЮАР Ватерклоф. В Претории Лавров встретится с главой МИД страны Наледи Пандор. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что очередное африканское турне Лаврова начинается именно с ЮАР.

Сообщалось, что наиболее вероятной темой переговоров может стать подготовка ко второму саммиту и экономическому форуму Россия — Африка. Мероприятие пройдет 26-29 июля в Санкт-Петербурге.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители