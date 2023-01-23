Глава МИД ЮАР пошутила о популярности Лаврова

Министр иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявила, что большое число журналистов на мероприятии говорит о том, что он очень популярен, передает РИА Новости.
"У нас никогда не бывает столько людей в зале", - подчеркнула Пандор.
Утром 23 января Лавров прибыл в Преторию. Самолет министра приземлился на базе ВВС ЮАР Ватерклоф. В Претории Лавров встретится с главой МИД страны Наледи Пандор. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что очередное африканское турне Лаврова начинается именно с ЮАР.
Сообщалось, что наиболее вероятной темой переговоров может стать подготовка ко второму саммиту и экономическому форуму Россия — Африка. Мероприятие пройдет 26-29 июля в Санкт-Петербурге.