Лавров призвал Украину прояснить позицию по переговорам с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, но украинской стороне необходимо через посредников прояснить, как она видит дальнейшее развитие событий. Об этом дипломат сказал во время совместной пресс-конференции с коллегой из ЮАР Наледи Пандор, передает ТАСС.

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По словам Лаврова, те, кто отказываются от переговоров, должны понимать, что, чем дольше это длится, тем сложнее будет найти решение. Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что союзники попросят Украину начать мирные переговоры с Россией лишь в том случае, если российские войска прекратят наносить удары по украинской инфраструктуре.