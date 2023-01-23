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27 минут назад

Лавров призвал Украину через посредника прояснить позицию по переговорам с Россией

Газета.Ruиещё 1

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, но украинской стороне необходимо через посредников прояснить, как она видит дальнейшее развитие событий. Об этом дипломат сказал во время совместной пресс-конференции с коллегой из ЮАР Наледи Пандор, передает ТАСС.

Лавров призвал Украину прояснить позицию по переговорам с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лаврова, те, кто отказываются от переговоров, должны понимать, что, чем дольше это длится, тем сложнее будет найти решение. Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что союзники попросят Украину начать мирные переговоры с Россией лишь в том случае, если российские войска прекратят наносить удары по украинской инфраструктуре.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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