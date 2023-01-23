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45 минут назад

Путин учредил новый праздник в России

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин подписал указ о установлении Дня метростроителя, который будет отмечаться 2 октября. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Путин учредил новый праздник в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Установить День метростроителя и отмечать его 2 октября», - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания – 23 января 2023 года.

Напомним, установить новый профессиональный праздник - День метростроителя - Минстрой предложил еще в апреле 2022 года. Отмечать его предлагалось 2 октября. Именно в этот день 1931 года Совнаркомом СССР утвердил положение о Метрострое и присвоил строительству метро ранг «ударной стройки».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления правительства, многие станции метро - произведения искусства, в создании которых принимали участие не только строители, но и знаменитые архитекторы, художники. Всех их можно с полным правом назвать метростроителями.

Политика,Владимир Путин,Госстрой России,
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