Путин учредил новый праздник в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о установлении Дня метростроителя, который будет отмечаться 2 октября. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

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«Установить День метростроителя и отмечать его 2 октября», - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания – 23 января 2023 года.

Напомним, установить новый профессиональный праздник - День метростроителя - Минстрой предложил еще в апреле 2022 года. Отмечать его предлагалось 2 октября. Именно в этот день 1931 года Совнаркомом СССР утвердил положение о Метрострое и присвоил строительству метро ранг «ударной стройки».