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54 минуты назад

В Италии поставили условие для побуждения Киева к мирным переговорам

Никита Бородкин

Европейские страны смогут просить Украину начать мирные переговоры только тогда, когда Россия прекратит наносить удары по объектам инфраструктуры. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

«Только если Москва решит прекратить бомбардировки <...>, Европа сможет просить Украину начать мирные переговоры», — сказал он журналистам.

Таяни добавил, что мирное соглашение будет возможно, только когда Россия решит остановить спецоперацию. Министр также подчеркнул, что Рим выполнит все свои обязательства по оказанию помощи Украине.

Напомним, что российские войска наносят массированные удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Они начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Обстрелу подвергаются объекты связи, управления и энергетики.

В Кремле высказались об условиях для переговоров с Украиной

В Кремле неоднократно подчеркивали, что спецоперация на Украине закончится только тогда, когда будут достигнуты ее цели. Вместе с тем там отмечали, что Москва готова к переговорам с Киевом.

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