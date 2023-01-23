Глава МИД ЮАР отметила высокую популярность Лаврова у журналистов

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор на встрече российским коллегой Сергеем Лавровым пошутила по поводу его популярности у журналистов. Об этом пишет РИА Новости.
Сегодня глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Преторию, начав свое африканское турне с ЮАР.
Пандор обратила внимание на количество журналистов в зале, открывая встречу с Лавровым.
«Сегодня у нас так много журналистов, что, очевидно, говорит о том, что вы очень популярный человек, министр. У нас никогда не бывает столько людей в зале», - заметила она.
Ранее журналисты из Китая рассказали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров удостоился в дипломатических кругах прозвища «Мистер-Скажи-Нет». По их информации, такой псевдоним Лавров получил из-за своего жесткого характера и резких формулировок ответов на провокационные вопросы, которые ему задают иностранные журналисты.