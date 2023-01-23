В России допустили понижение уровня дипломатических отношений со странами Балтии

«У нас сохранились дипломатические отношения на уровне поверенных, но, по сути, они практически не работают ни там, ни здесь за исключением каких-то дежурных функций. Но то, что не будет послов, — Эстония должна задуматься, как теперь вести себя со своим великим соседом», — заключил российский политик.