В Кремле оценили возможность мирного договора с Японией

На текущий момент не приходится говорить о возможности мирного договора с Японией, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. По его словам, Токио присоединился к стану недружественных государств и не проявляет конструктива в двусторонних отношениях, передает РИА Новости.

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По сути какой-нибудь содержательный диалог в настоящий момент отсутствует. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о такой возможности де-факто, — сказал Песков.

После окончания Второй мировой войны между Россией и Японией так и не был заключен мирный договор. В переговорном процессе Япония настаивала на передаче четырех островов Курильской гряды и опиралась на подписанную в 1956 г. советско-японскую декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Малой Курильской Гряды Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

В то время СССР рассматривал возможность передачи двух островов в случае заключения мирного договора, но Япония не отказалась от претензий на все острова.