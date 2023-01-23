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1 час назад

Кремль высказался о возможности заключения мира с Японией

Lenta.ru

Из-за недружественных шагов Японии диалог Токио и Москвы о заключении мирного договора сейчас вряд ли возможен. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Кремль высказался о возможности заключения мира с Японией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По сути какой-нибудь содержательный диалог в настоящий момент отсутствует. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о такой возможности де-факто», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь российского президента.

В Японии заявили о желании заключить мирный договор с Россией

В марте 2022 года Россия отказалась от переговоров по мирному соглашению с Японией. Москва также заявила о прекращении диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Это стало ответом на введенные Токио антироссийские санкции в связи с началом специальной военной операции России на Украине.

Политика,Дмитрий Песков,
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