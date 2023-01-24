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16 минут назад

Песков: поставки немецких танков Leopard Украине оставят след в отношениях РФ и ФРГ

Газета.Ruиещё 6

Пресс-секретарь президента России Дмитри Песков заявил во время брифинга, что возможные поставки немецких танков Leopard Украине не сулят ничего хорошего для будущих отношений Берлина и Москвы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение Германии по танкам Leopard будет принято в ближайшее время.

Песков отметил, что отношения РФ с Западом и так находятся в достаточно низкой точке, и какого-нибудь продвижения диалога со странами Евросоюза и НАТО пока не наблюдаются.

«Подобные поставки (поставки танков — прим.) не сулят ничего хорошего для будущего отношений, они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений»», — сказал представитель Кремля.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Столтенберг анонсировал решение НАТО по поставкам Leopard Украине

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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