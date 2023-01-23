В Кремле высказались об условиях для переговоров с Украиной

В настоящее время условия для проведения переговоров с Украиной отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что таких условий нет ни де-факто, ни де-юре.
«Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима. Поэтому можно де-факто признать одно - никаких условий для таких переговоров нет», - сказал Песков.
Ранее Песков сообщил, что для того, чтобы переговоры России и Украины начались, Киев должен проявить политическую волю и готовность обсуждать требования Москвы. По его словам, сейчас вести переговоры с Украиной невозможно, «потому что их абсолютно отрицает украинская сторона».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказывается от мирных переговоров с Россией. Украина настаивает на восстановлении территориальной целостности в качестве условия для переговоров. Зеленский также отверг возможность заключения «новых минских соглашений». Кроме того, он добавил, что Киев допускает возможность самих переговоров, но не будет вести их до тех пор, пока президентом России является Владимир Путин.