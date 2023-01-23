В Кремле высказались об условиях для переговоров с Украиной

В настоящее время условия для проведения переговоров с Украиной отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

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Представитель Кремля отметил, что таких условий нет ни де-факто, ни де-юре.

«Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима. Поэтому можно де-факто признать одно - никаких условий для таких переговоров нет», - сказал Песков.

Ранее Песков сообщил, что для того, чтобы переговоры России и Украины начались, Киев должен проявить политическую волю и готовность обсуждать требования Москвы. По его словам, сейчас вести переговоры с Украиной невозможно, «потому что их абсолютно отрицает украинская сторона».