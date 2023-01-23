Песков ответил на вопрос об участии Путина в следующих выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможности участия Владимира Путина в предстоящих в 2024 году выборах. Он подчеркнул, что глава государства не комментировал данный вопрос, передает РИА Новости.

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Представитель Кремля отметил, что в настоящее время работа идет в обычном режиме.

«Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Пока, я еще раз повторяю, продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента», - указал Песков.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила о начале подготовки к президентской избирательной кампании в России.