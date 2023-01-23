В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
31 минуту назад

Песков ответил на вопрос об участии Путина в следующих выборах

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможности участия Владимира Путина в предстоящих в 2024 году выборах. Он подчеркнул, что глава государства не комментировал данный вопрос, передает РИА Новости.

Песков ответил на вопрос об участии Путина в следующих выборах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Кремля отметил, что в настоящее время работа идет в обычном режиме.

«Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Пока, я еще раз повторяю, продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента», - указал Песков.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила о начале подготовки к президентской избирательной кампании в России.

Она указала на планы разработать меры, которые улучшат общественный контроль на выборах. Памфилова также сообщила о проведении работы по подготовке технической базы, цифровой, методологической, организационной и кадровой.

Политика,Элла Памфилова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЦИК России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители