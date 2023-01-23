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32 минуты назад

В Кремле объяснили отсутствие указа о завершении частичной мобилизации

Алиса Селезнёва

Указ президента России Владимира Путина о мобилизации предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, поэтому продолжает действовать. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о ее завершении. В сентябре-октябре российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных.

По словам Дмитрия Пескова, призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности.

«Она была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен», - пояснил официальный представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь президента России напомнил, что частичная мобилизация включает и другие мероприятия, помимо непосредственно призыва на службу, и они нужны для обеспечения задач вооруженных сил. Поэтому указ президента продолжает действовать.

«Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими, а также с закрытым пунктом указа о мобилизации и так далее. В этой части он продолжает работать», - заявил Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал сообщения о новой волне мобилизации

Ранее официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что тема второй волны мобилизации в России искусственно раздувается из-за рубежа и призвал ориентироваться на заявления, сделанные президентом Владимиром Путиным.

Политика,Видео,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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