В Кремле объяснили отсутствие указа о завершении частичной мобилизации

Указ президента России Владимира Путина о мобилизации предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, поэтому продолжает действовать. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о ее завершении. В сентябре-октябре российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных.

По словам Дмитрия Пескова, призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности.

«Она была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен», - пояснил официальный представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь президента России напомнил, что частичная мобилизация включает и другие мероприятия, помимо непосредственно призыва на службу, и они нужны для обеспечения задач вооруженных сил. Поэтому указ президента продолжает действовать.

«Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими, а также с закрытым пунктом указа о мобилизации и так далее. В этой части он продолжает работать», - заявил Дмитрий Песков.