Россия понижает дипломатический уровень с Эстонией до временного поверенного в делах. В пресс-службе МИД РФ заявили, что вся ответственность за такое развитие двусторонних отношений лежит целиком на Эстонии.

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Как объяснили в ведомстве, Эстония предприняла очередной недружественный шаг по радикальному сокращению состава российского посольства в Таллине, который «подтверждает линию на развал отношений между странами».

«В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах», — говорится в сообщении.

Посла Эстонии Маргуса Лайдре вызвали в министерство, ему высказан решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Ему предписано покинуть Россию 7 февраля. В МИД РФ добавили, что ведомство будет и далее реагировать на враждебные шаги Таллина.