Россия понижает дипломатический уровень с Эстонией до временного поверенного в делах. В пресс-службе МИД РФ заявили, что вся ответственность за такое развитие двусторонних отношений лежит целиком на Эстонии.
Как объяснили в ведомстве, Эстония предприняла очередной недружественный шаг по радикальному сокращению состава российского посольства в Таллине, который «подтверждает линию на развал отношений между странами».
«В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах», — говорится в сообщении.
Посла Эстонии Маргуса Лайдре вызвали в министерство, ему высказан решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Ему предписано покинуть Россию 7 февраля. В МИД РФ добавили, что ведомство будет и далее реагировать на враждебные шаги Таллина.
Напомним, что 11 января посла России в Эстонии уведомили о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов до восьми. С начала спецоперации на Украине Эстония сократила двусторонние отношения с Россией до минимума — были закрыты несколько консульств, а также высланы три сотрудника дипломатического отдела российского посольства.