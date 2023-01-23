Россия понижает дипломатический уровень с Эстонией

Россия в качестве ответной меры на существенное сокращение численности своего посольства в Таллине, а также на фоне разрушения всего комплекса отношений с Москвой понижает дипломатический уровень с Эстонией. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в понедельник.