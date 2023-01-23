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47 минут назад

Россия понижает дипломатический уровень с Эстонией

ТАСС

Россия в качестве ответной меры на существенное сокращение численности своего посольства в Таллине, а также на фоне разрушения всего комплекса отношений с Москвой понижает дипломатический уровень с Эстонией. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в понедельник.

Россия понижает дипломатический уровень с Эстонией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами. В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах", - говорится в заявлении.

В ведомстве сообщили, что посол Эстонии Маргус Лайдре должен будет покинуть Россию 7 февраля 2023 года.

"23 января в МИД России был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре. Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года", - указали на Смоленской площади.

Российская сторона будет и далее реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии в адрес Москвы. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией.

"Вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Россией и Эстонией целиком лежит на эстонской стороне. Будем и далее реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии", - указали в министерстве.

Политика,МИД России,
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