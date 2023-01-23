Декларации депутатов будут публиковать без личных данных

Информация о доходах, расходах и имуществе депутатов Госдумы и сенаторов будет публиковаться в интернете без персональных данных. Такую поправку поддержал ко второму чтению думский комитет по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник.

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Поправка поступила к законопроекту об упрощении порядка декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свою деятельность без отрыва от основного места работы.

"В сети Интернет не будут размещаться персональные данные, только обобщенная статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции. Такую норму предлагается распространить также на депутатов Госдумы и сенаторов", - сказал глава комитета Павел Крашенинников журналистам.

Как пояснил Крашенинников, для многих региональных и муниципальных депутатов обязательное ежегодное декларирование сведений о доходах, расходах и имуществе создает трудности при сборе необходимых документов.

"Из-за этого сильные кандидаты, например, бизнесмены, знающие о проблемах в своей отрасли на земле и способные принести пользу в их решении на депутатском посту, предпочитают не идти в законодательные органы", - отметил депутат.

Законопроект предусматривает, что депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, подают декларации после избрания, а также если в течение отчетного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предшествующих года.