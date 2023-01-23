В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
19 минут назад

В МИД РФ назвали сообщения о поставках ракет ATACMS Киеву элементом психологической войны

Газета.Ruиещё 7

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что заявления США о возможных поставках ракет ATACMS Украине являются элементом психологической войны, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул, что эскалация является опаснейшим путем, последствия могут быть непредсказуемыми.

В МИД РФ назвали сообщения о поставках ракет ATACMS Киеву элементом психологической войны
Фото: U.S. ArmyU.S. Army

"Это элемент психологической войны, не прекращающейся, а усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России", — сказал Рябков.

22 января председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол заявил, что США нужно отправить на Украину баллистические ракеты ATACMS, чтобы украинские вооруженные силы совершали атаки на Крым и "победили" Россию.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за выделение Киеву еще одного пакета военной помощи на $2,5 млрд.

Политика,Майкл Маккол,Владимир Зеленский,Сергей Рябков,Джозеф Байден,МИД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители