В МИД РФ назвали сообщения о поставках ракет ATACMS Киеву элементом психологической войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что заявления США о возможных поставках ракет ATACMS Украине являются элементом психологической войны, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул, что эскалация является опаснейшим путем, последствия могут быть непредсказуемыми.

Фото: U.S. Army U.S. Army

"Это элемент психологической войны, не прекращающейся, а усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России", — сказал Рябков.

22 января председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол заявил, что США нужно отправить на Украину баллистические ракеты ATACMS, чтобы украинские вооруженные силы совершали атаки на Крым и "победили" Россию.