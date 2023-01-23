Путин: ЕАЭС имеет все возможности стать полюсом многополярного мира

Президент России Владимир Путин направил обращение к лидерам государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по случаю принятия РФ с 1 января 2023 года председательства в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

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В обращении российского лидера отмечается, что с момента основания в 2015 году ЕАЭС уверенно развивается, демонстрируя свою эффективность и востребованность. Так, за время работы организации абсолютный объем взаимной торговли государств - членов ЕАЭС увеличился на 60 процентов и в 2021 году достиг исторического максимума в 73,1 миллиарда долларов, а объем внешней торговли вырос на 46 процентов - до 846,3 миллиарда долларов.

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В то же время ежегодно во внутреннем торговом обороте Союза повышается доля несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью, а доля платежей в национальных валютах приблизилась к показателю в 75 процентов.

Путин подчеркнул, что тесная интеграция стран - членов ЕАЭС стала достойным ответом на такие глобальные проблемы, обострившиеся в связи с пандемией и нелегитимными санкциями ряда стран, как бедность, изменения климата, дефицит ресурсов, включая важнейшие из них - продовольствие, воду, энергоносители.

"Очевидно, что у Союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира, быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству с Евразэс независимых государств", - говорится в обращении президента России.