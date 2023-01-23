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50 минут назад

Путин заявил, что ЕАЭС имеет все возможности стать самодостаточным полюсом многополярного мира

Российская Газетаиещё 1

Президент России Владимир Путин направил обращение к лидерам государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по случаю принятия РФ с 1 января 2023 года председательства в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

Путин: ЕАЭС имеет все возможности стать полюсом многополярного мира
Фото: ТАССТАСС

В обращении российского лидера отмечается, что с момента основания в 2015 году ЕАЭС уверенно развивается, демонстрируя свою эффективность и востребованность. Так, за время работы организации абсолютный объем взаимной торговли государств - членов ЕАЭС увеличился на 60 процентов и в 2021 году достиг исторического максимума в 73,1 миллиарда долларов, а объем внешней торговли вырос на 46 процентов - до 846,3 миллиарда долларов.

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В то же время ежегодно во внутреннем торговом обороте Союза повышается доля несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью, а доля платежей в национальных валютах приблизилась к показателю в 75 процентов.

Путин подчеркнул, что тесная интеграция стран - членов ЕАЭС стала достойным ответом на такие глобальные проблемы, обострившиеся в связи с пандемией и нелегитимными санкциями ряда стран, как бедность, изменения климата, дефицит ресурсов, включая важнейшие из них - продовольствие, воду, энергоносители.

"Очевидно, что у Союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира, быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству с Евразэс независимых государств", - говорится в обращении президента России.

В обращении Путин отмечает, что Россия будет делать все возможное, чтобы способствовать дальнейшему развитию интеграции на всех направлениях: в сферах политики, экономики, промышленности, финансов и технологий. В этой связи российский лидер подчеркнул, что странам ЕАЭС целесообразно будет оценить ход реализации действующих "Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года" и уже в 2023 году приступить к подготовке новых документов долгосрочного планирования, которые определят основные векторы интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 годов.

Политика,Владимир Путин,ЕАЭС,Евразийская экономическая комиссия,
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