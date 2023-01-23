Путин заявил о возможности ЕАЭС стать полюсом многополярного мира

У Евразийского экономического союза (ЕАЭС) есть все возможности, чтобы стать одним из самодостаточных полюсов нового многополярного мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его обращение к главам государств организации опубликовано на сайте Кремля.

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«Очевидно, что у Союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира», — указал российский лидер.

Путин также счел реальным для ЕАЭС быть центром притяжения для всех разделяющих ценности и стремящихся к сотрудничеству с Евразэс независимых государств.

Президент России отметил, что одним из приоритетов для Союза должно стать развитие технологического потенциала и подлинной независимости в этой области.

В декабре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что глобализация «по-американски» закончилась.