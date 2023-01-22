В ГД заявили, что Арестович подписал себе приговор словами о Киеве

Замглавы комитета по госстроительству Госдумы Даниил Бессарабов считает, что бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подписал себе приговор словами о «поражении Киева». Об этом он заявил РИА Новости.
«У меня складывается впечатление, что Арестович своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор», — сказал он.
Ранее Арестович заявил, что Киев «упустил шанс на победу в конфликте с Россией», а также свой «внутриполитический и государственный» шанс.
По словам Арестовича, Киев упустил шанс получить полноценную и своевременную военную поддержку от Запада и потерял «общественный шанс — внутриполитический и государственный» и в результате Украиной «начали играть».
По его словам, в начале спецоперации украинские военные «укладывали в цель каждый снаряд», а уже к концу лета-осени, когда ВСУ упустили шанс «собраться в кучку», Украина «просела на нижний сюжет, где срабатывают наши недостатки».