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21 минуту назад

В Госдуме заявили, что Арестович подписал себе приговор словами о «поражении Киева»

Газета.Ru

Замглавы комитета по госстроительству Госдумы Даниил Бессарабов считает, что бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подписал себе приговор словами о «поражении Киева». Об этом он заявил РИА Новости.

В ГД заявили, что Арестович подписал себе приговор словами о Киеве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У меня складывается впечатление, что Арестович своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор», — сказал он.

Ранее Арестович заявил, что Киев «упустил шанс на победу в конфликте с Россией», а также свой «внутриполитический и государственный» шанс.

По словам Арестовича, Киев упустил шанс получить полноценную и своевременную военную поддержку от Запада и потерял «общественный шанс — внутриполитический и государственный» и в результате Украиной «начали играть».

По его словам, в начале спецоперации украинские военные «укладывали в цель каждый снаряд», а уже к концу лета-осени, когда ВСУ упустили шанс «собраться в кучку», Украина «просела на нижний сюжет, где срабатывают наши недостатки».

Политика,Алексей Арестович,Даниил Бессарабов,Конституционный комитет Госдумы,Госдума,
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