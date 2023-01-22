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22 минуты назад

Стало известно о поставках в ЕС металлов для снарядов через Россию

Lenta.ruиещё 2

Россия является ключевым звеном железнодорожного грузового маршрута благодаря которому производители оружия на Западе получают стабильные поставки металлов, необходимых для производства микрочипов, электроники и боеприпасов. Об этом пишет Bloomberg.

Стало известно о поставках в ЕС металлов для снарядов через Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство отмечает, что большая часть так называемых редкоземельных элементов добывается в Китае. При этом российские транспортные компании перевозят все больше критически важных металлов, необходимых для оборонной промышленности Европы. Так, согласно данным Европейского Союза (ЕС), предоставленным Bloomberg News, объем редкоземельных металлов из Китая, доставляемых поездами по России, вырос до 36 074 тонн за первые девять месяцев 2022 года, что более чем вдвое превышает объем, перевезенный за весь 2021 год.

«Удивительно, что, несмотря на все санкции, эта цепочка поставок все еще работает», — заявил основатель англо-норвежской компании по разведке полезных ископаемых Norge Mining Ltd Майкл Вурмсер. «Это подчеркивает важность редкоземельных элементов и показывает, насколько мы зависим от них».

Несмотря на то, что доля перевозок через Россию составляет всего от трех до четырех процентов от общего размера торговли между Китаем и ЕС, Европе выгодно использовать российские железные дороги. Так, к примеру, товарному поезду, отправляющемуся из китайского города Ухань, необходимо всего 16 дней, чтобы пересечь Россию и прибыть в Дуйсбург, Германия. В свою очередь перевозка груза по морю из Азии в Северную Европу может занять в два раза больше времени.

Ранее страны Евросоюза нашли замену стали из России и Украины: ключевыми поставщиками стали Тайвань и Южная Корея. Импорт готовой стали из России и Украины в Евросоюз за восемь месяцев 2022 года упал на 59 и 79 процентов соответственно.

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