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1 час назад

Путин посетит МГУ в День российского студенчества

Lenta.ruиещё 3

Президент России Владимир Путин посетит Московский государственный университет (МГУ) имени М.В.Ломоносова в День российского студенчества, 25 января. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин посетит МГУ в День российского студенчества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает ТАСС, официально график президента на предстоящую неделю не объявлялся.

По данным телеканала, помимо посещения МГУ президент проведет совещание с членами правительства и оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.

В прошлом году, поздравляя студентов, Владимир Путин сказал, что между теми, кто сейчас учится в университетах, а также между теми, кому это только предстоит, и теми, кто уже успел состояться как специалист, существует преемственность.

25 января в России ежегодно отмечается День студенчества, известный также как Татьянин день.

Политика,Владимир Путин,МГУ,Совет безопасности РФ,
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