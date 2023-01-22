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46 минут назад

В России ответили на намерение Молдавии отказаться от нейтралитета

Lenta.ru

Российский сенатор Андрей Климов, комментируя в Telegram слова президента Молдавии Майи Санду о возможном вступлении в военный альянс, задался вопросом, готова ли глава государства повторить «самоубийственную политику» украинского коллеги Владимира Зеленского.

В РФ оценили намерение Молдавии отказаться от нейтралитета
Фото: ТАССТАСС

Политик напомнил, что Санду 50 лет, 20 из которых она прожила в СССР. В связи с этим, считает Климов, она должна знать историю, а также то, что не стоит доверять судьбу своего народа Западу.

«Неужели госпожа Санду столь безразлична к молдаванам и настолько зависима от Вашингтона, его европейских прислужников, что готова вот-вот повторить самоубийственную политику таких национал-предателей из соседней ей Украины как [Петр] Порошенко и Зеленский?!», — подчеркнул он.

Климов подчеркнул, что проблемы Украины начались после прозападного государственного переворота в 2014 году, последующего отказа от конституционного комитета и провозглашения курса Киева на вступление в НАТО.

Ранее Майя Санду заявила, что для вступления в крупный военный альянс Кишинев может сменить нейтралитет. При этом Молдавия должна поддерживать постоянный нейтралитет согласно своей конституции. Это исключает вступление республики в НАТО или ОДКБ.

Политика,Владимир Зеленский,Андрей Климов,Конституционный комитет Госдумы,НАТО,
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