Если Запад поставит Киеву вооружения, позволяющие атаковать мирные города России, то это приведет к ответным мерам с использованием еще более мощного оружия. Об этом предупредил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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«Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом», - написал Володин в Telegram.

По его словам, западные политики должны учитывать технологическое превосходство российского оружия. Новый виток конфликта может перерасти в «трагедию мирового масштаба, которая уничтожит их страны».

Володин также указал на несостоятельность аргументов о том, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах.

«Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны», - пояснил спикер Госдумы.