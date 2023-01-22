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14 минут назад

Володин предупредил Украину об ответных мерах за атаки на Россию

Lenta.ru

Если западные союзники Украины поставят республике вооружения, с помощью которого будет возможно атаковать мирные города России, то это приведет к ответным мерам с использованием еще более мощного оружия. Об этом предупредил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Володин предупредил об ответе России на поставки оружия Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом», — заявил спикер нижней палаты парламента.

По его мнению, если Россия перейдет к ответным мерам, то такая ситуация «может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их (западные — прим. «Ленты.ру») страны». При этом Володин призвал не вспоминать аргументы о том, что ядерные державы не использовали оружие массового поражения в местных конфликтах, так как, по его мнению, ранее в истории эти страны «не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны».

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Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало в мире войны ядерной. По его словам, это должно быть очевидно «любому человеку, даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова Медведева полностью соответствуют ядерной доктрине страны.

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