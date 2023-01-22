Шесть стран подали официальные заявки на вступление в БРИКС

На текущий момент официальные заявки на вступление в БРИКС подали уже шесть стран, еще примерно столько же выразили интерес к присоединению к организации. Об этом сообщил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

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В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Объединение было создано в 2006 году в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Сейчас есть около 13 претендентов [на вступление в БРИКС. — Прим. ред.]. Есть страны, которые официально подали заявки, их шесть, а есть страны, которые выразили интерес. Я лично ожидаю, что приоритет будет на стороне тех, кто уже подал заявку», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Макетука отметил, что в число претендентов входят также две африканские страны, Алжир и Египет, а также Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ. Он добавил, что все участники БРИКС будут приветствовать расширение организации, однако сейчас нужно определиться, какие критерии будут использоваться для этого.

Как писала «Парламентская газета», в июне 2022 года Президент России Владимир Путин рассказал, что только за первые три месяца прошлого года товарооборот РФ с государствами БРИКС вырос на 38 процентов, достигнув уровня 45 миллиардов долларов. Тогда же глава государства анонсировал открытие в стране индийских сетевых магазинов, которые призваны заменить ушедшие из-за санкций западные компании.