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54 минуты назад

В Японии заявили о желании заключить мирный договор с Россией

Lenta.ruиещё 6

Несмотря на сложившуюся тяжелую ситуацию в японо-российских отношениях, Япония желает заключить мирное соглашение. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Токио будет продолжать придерживаться своей политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора.

Япония отведет новое место для России в стратегии нацбезопасности

В марте 2022 года Россия отказалась от переговоров по мирному соглашению с Японией. Москва также заявила о прекращении диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Это стало ответом на введенные Токио антироссийские санкции в связи с началом специальной военной операции России на Украине

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