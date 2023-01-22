Кадыров высказался о причастных к сожжению Корана в Стокгольме

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал сожжение Корана шведским ультраправым политиком Расмусом Палуданом, сообщает РИА Новости.
Он заявил, что этим поступком все причастные обрекли себя на вечное проклятие.
«В любом случае каждый пожнет ровно то, что посеял, и все причастные к этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие. Они это поймут когда-нибудь, но будет уже поздно. Гореть вам в аду, бесы», – высказался глава Чечни.
Кадыров отметил, что только «одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи» способны на святотатство под видом протеста. Политик уверен, что акция была не только согласована, но и инициирована и проплачена властями.
20 января лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Акция состоялась 21 января.
Глава Управления по связям с общественностью администрации турецкого президента Фахреттин Алтун заявил, что власти Швеции должны принять меры для недопущения акций, направленных против Анкары и нападок на ислам. По его мнению, Стокгольм не может прикрываться свободой слова в контексте подобных демонстраций.
Алтун отметил, что акция перед посольством Турции в Швеции является «примером пропагандистской деятельности террористической организации Рабочая партия Курдистана.
«Это доказывает, что Турция права, настаивая на том, чтобы Швеция сотрудничала с нами в борьбе с терроризмом до вступления в НАТО», — подчеркнул Алтун.