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53 минуты назад

Кадыров высказался о причастных к сожжению Корана в Стокгольме

Елена Прошина

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал сожжение Корана шведским ультраправым политиком Расмусом Палуданом, сообщает РИА Новости.

Кадыров высказался о причастных к сожжению Корана в Стокгольме
Фото: ТАССТАСС

Он заявил, что этим поступком все причастные обрекли себя на вечное проклятие.

«В любом случае каждый пожнет ровно то, что посеял, и все причастные к этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие. Они это поймут когда-нибудь, но будет уже поздно. Гореть вам в аду, бесы», – высказался глава Чечни.

Кадыров отметил, что только «одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи» способны на святотатство под видом протеста. Политик уверен, что акция была не только согласована, но и инициирована и проплачена властями.

20 января лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Акция состоялась 21 января.

Глава Управления по связям с общественностью администрации турецкого президента Фахреттин Алтун заявил, что власти Швеции должны принять меры для недопущения акций, направленных против Анкары и нападок на ислам. По его мнению, Стокгольм не может прикрываться свободой слова в контексте подобных демонстраций.

Алтун отметил, что акция перед посольством Турции в Швеции является «примером пропагандистской деятельности террористической организации Рабочая партия Курдистана.

«Это доказывает, что Турция права, настаивая на том, чтобы Швеция сотрудничала с нами в борьбе с терроризмом до вступления в НАТО», — подчеркнул Алтун.

Политика,Расмус Палудан,Рамзан Кадыров,НАТО,
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