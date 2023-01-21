В МИД РФ призвали ЕС бороться с антисемитизмом и русофобией

В Министерстве иностранных дел России призвали страны Европы противостоять антисемитизму, русофобии и другим видам дискриминации в отношении отдельных национальностей и этносов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

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«Призываем Европу возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов», — отмечено в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что никогда не поздно признать ошибки и сделать правильный нравственный выбор.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что Москва не станет мириться с превращением Украины в русофобскую диктатуру.