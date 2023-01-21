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27 минут назад

В МИД РФ призвали ЕС бороться с антисемитизмом, русофобией и другой дискриминацией

Газета.Ru

В Министерстве иностранных дел России призвали страны Европы противостоять антисемитизму, русофобии и другим видам дискриминации в отношении отдельных национальностей и этносов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

В МИД РФ призвали ЕС бороться с антисемитизмом и русофобией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Призываем Европу возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов», — отмечено в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что никогда не поздно признать ошибки и сделать правильный нравственный выбор.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что Москва не станет мириться с превращением Украины в русофобскую диктатуру.

В декабре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал в интервью ТАСС предположение о том, что произойдет в отношениях Российской Федерации и Евросоюза после «отрезвления от русофобии» в Европе.

Политика,Василий Небензя,Сергей Лавров,МИД России,ООН,ЕС,
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