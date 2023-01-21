Сальдо рассказал о постоянных контактах Путина с главами новых регионов

Президент РФ Владимир Путин постоянно общается с главами новых регионов России. Ситуация там находится под контролем главы государства. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости

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«Президент постоянно держит ситуацию в новых субъектах федерации на контроле, часто общается с их руководителями», - сказал Сальдо.

Херсонская область, Запорожская область, ДНР и ЛНР стали субъектами Российской Федерации по итогам референдумов, проведенных в сентябре 2022 года.