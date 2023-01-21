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28 минут назад

Медведев назвал конфликт с Украиной «новой Отечественной войной»

Илья Родин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о победах России.

Медведев назвал конфликт с Украиной «новой Отечественной войной»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что накануне Жозеп Боррель в своей речи назвал Россию привыкшей бороться до конца, упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину.

Медведев назвал два условия для новых переговоров по Украине

Медведев «похвалил» Борреля за то, что вспомнил о победе России над Наполеоном и Гитлером.

«Молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провёл аналогию», - уточнил политик.

Таким образом, пояснил зампред Совбеза, признание главы евродипломатии позволяет прямо говорить, что украинские националисты и Западная Европа являются прямыми наследниками тех, кто воевал с Россией в XIX и XX веках.

Соответственно, подчеркнул Медведев, противостояние «стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м».

Политика,Жозеп Боррель,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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