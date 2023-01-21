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16 минут назад

В Госдуме считают, что за публичную дискредитацию ВС РФ нужно лишать госнаград

ТАСС

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина ("Единая Россия") считает необходимым внести поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ, которые предусматривают лишение деятелей культуры государственных наград за публичную дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. О своей инициативе она сообщила ТАСС в субботу.

В Госдуме предложили лишать госнаград за публичную дискредитацию ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пояснила парламентарий, в УК РФ есть статья 48, которая предусматривает процедуру лишения государственных наград и почетных званий. Однако "эта статья не может применяться самостоятельно", она применяется только совместно с другими статьями, которые влекут "за собой наказание за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления".

"На мой взгляд, в статью 48 Уголовного кодекса нужно внести коррективы, чтобы можно было применять ее в отношении тех деятелей культуры, которые публично дискредитировали действия Вооруженных сил Российской Федерации, нарушая этим закон", - сказала парламентарий.

Ранее Стенякина предлагала создать стоп-лист культурных деятелей, которые не должны участвовать в проектах, финансируемых государством.

Политика,Екатерина Стенякина,Верховный суд,Единая Россия,Госдума,
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