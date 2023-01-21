В Госдуме предложили лишать госнаград за публичную дискредитацию ВС РФ

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина ( "Единая Россия" ) считает необходимым внести поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ , которые предусматривают лишение деятелей культуры государственных наград за публичную дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. О своей инициативе она сообщила ТАСС в субботу.

Как пояснила парламентарий, в УК РФ есть статья 48, которая предусматривает процедуру лишения государственных наград и почетных званий. Однако "эта статья не может применяться самостоятельно", она применяется только совместно с другими статьями, которые влекут "за собой наказание за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления".