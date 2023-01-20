Пригожин назвал отношения с США "разборкой преступных кланов"

Предприниматель, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин иронично прокомментировал заявление США о том, что страна собирается ввести санкции против его ЧВК в связи с ее квалификацией в качестве «серьезной транснациональной преступной организации». Об этом сообщает его пресс-служба в Telegram.

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«Наконец-то теперь ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги», — заявил бизнесмен.

По словам Пригожина, взаимоотношения его ЧВК и американской стороны теперь можно называть «разборка преступных кланов».

20 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США решили квалифицировать частную военную компанию «Вагнер» как «серьезную транснациональную преступную организацию» и намерены на следующей неделе ввести против нее новые санкции.

Ранее сообщалось, что власти США обеспокоены расширением активности частной военной компании «Вагнер» в странах Европы и Африки.