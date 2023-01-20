Пригожин назвал отношения с США "разборкой преступных кланов"

Предприниматель, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин иронично прокомментировал заявление США о том, что страна собирается ввести санкции против его ЧВК в связи с ее квалификацией в качестве «серьезной транснациональной преступной организации». Об этом сообщает его пресс-служба в Telegram.
«Наконец-то теперь ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги», — заявил бизнесмен.
По словам Пригожина, взаимоотношения его ЧВК и американской стороны теперь можно называть «разборка преступных кланов».
20 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США решили квалифицировать частную военную компанию «Вагнер» как «серьезную транснациональную преступную организацию» и намерены на следующей неделе ввести против нее новые санкции.
Ранее сообщалось, что власти США обеспокоены расширением активности частной военной компании «Вагнер» в странах Европы и Африки.
До этого госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что деятельность ЧВК «Вагнер» в Африке подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.