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13 минут назад

Пригожин после заявления США о "Вагнере" назвал отношения со страной "разборкой преступных кланов"

Газета.Ru

Предприниматель, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин иронично прокомментировал заявление США о том, что страна собирается ввести санкции против его ЧВК в связи с ее квалификацией в качестве «серьезной транснациональной преступной организации». Об этом сообщает его пресс-служба в Telegram.

Пригожин назвал отношения с США "разборкой преступных кланов"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наконец-то теперь ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги», — заявил бизнесмен.

По словам Пригожина, взаимоотношения его ЧВК и американской стороны теперь можно называть «разборка преступных кланов».

20 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США решили квалифицировать частную военную компанию «Вагнер» как «серьезную транснациональную преступную организацию» и намерены на следующей неделе ввести против нее новые санкции.

Ранее сообщалось, что власти США обеспокоены расширением активности частной военной компании «Вагнер» в странах Европы и Африки.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что деятельность ЧВК «Вагнер» в Африке подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.

Политика,Энтони Блинкен,Джон Кирби,Евгений Пригожин,ООН,
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