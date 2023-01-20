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7 минут назад

Лавров обсудил с главой МККК ситуацию с военнопленными на Украине

Вечерняя Москва

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич ситуацию с военнопленными на Украине, где акцентировал ее внимание на случаях пыток российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ в пятницу, 20 января.

Лавров обсудил с главой МККК ситуацию с военнопленными на Украине
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Сергей Лавров акцентировал внимание Мирьяны Сполярич на случаях пыток и других преступлениях, совершенных украинской стороной в отношении захваченных российских военнослужащих, — говорится в сообщении.

В связи с этим Москва ожидает, что специалисты МККК активизируют деятельность по посещению российских военнослужащих в местах плена, а также будет осуществлять контроль за соблюдением их прав. В процессе разговора Лавров также обратил внимание на регулярные нарушения Украиной международного гуманитарного права, отметили на сайте МИД.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что международные организации должны потребовать от Киева прекратить применять пытки в отношении пленных. Она добавила, что в скором времени направит обращение по этому вопросу председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Политика,Александр Бастрыкин,Сергей Лавров,Татьяна Москалькова,Следственный комитет,МИД России,Международный комитет Красного Креста,
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