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8 минут назад

Захарова отреагировала на объявление Чебурашки оккупантом на Украине

Lenta.ruиещё 2

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление мультипликационного персонажа Чебурашки оккупантом на Украине. Ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова отреагировала на объявление Чебурашки оккупантом на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, этот шаг Киева показал, что Украина в раскрутке репрессий против всего русскоязычного и в попытках отмены российской культуры дошла до абсурда.

«На Украине объявили "оккупантом" Чебурашку. Очевидно, это было вызвано неподдельным интересом украинской детворы к одноименному художественному фильму, который недавно вышел на киноэкраны России», — отметила Захарова.

В связи с этим Киев под страхом расправы запретил в стране даже попытку просмотра ленты, добавила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что в школах Киева появились плакаты, на которых Чебурашка называется оккупантом. На изображении зверек перечеркнут крестом. Тем, кому этот персонаж нравится, предложили ехать в Россию.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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