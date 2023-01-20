Захарова отреагировала на объявление Чебурашки оккупантом на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление мультипликационного персонажа Чебурашки оккупантом на Украине. Ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

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По словам дипломата, этот шаг Киева показал, что Украина в раскрутке репрессий против всего русскоязычного и в попытках отмены российской культуры дошла до абсурда.

«На Украине объявили "оккупантом" Чебурашку. Очевидно, это было вызвано неподдельным интересом украинской детворы к одноименному художественному фильму, который недавно вышел на киноэкраны России», — отметила Захарова.

В связи с этим Киев под страхом расправы запретил в стране даже попытку просмотра ленты, добавила представитель МИД.