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13 минут назад

Захарова обвинила Киев в использовании трагедии в Днепропетровске для получения оружия

ТАСС

Режим президента Украины Владимира Зеленского стремится использовать трагедию в Днепропетровске, чтобы добиться от Запада новых поставок оружия. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об украинском кризисе.

Захарова обвинила Киев в использовании трагедии в Днепропетровске
Фото: ТАССТАСС

Дипломат напомнила, что 14 января в результате взрыва был разрушен подъезд многоэтажного дома в Днепропетровске.

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"Внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович вначале признал, что причиной трагедии стали действия украинской ПВО, однако потом принялся открещиваться от своих слов, - указала она. - Режим Зеленского цинично стремится использовать эту трагедию, чтобы добиться от Запада ужесточения антироссийских санкций и предоставления новых партий оружия".

Поставки ведут к эскалации

Как отметила официальный представитель МИД РФ, заявления Запада о поставках Украине ведут к эскалации.

Дипломат, в частности, обратила внимание на публикацию The New York Times о том, что администрация США обдумывает варианты поставки Киеву дополнительных вооружений для удара по Крыму. Кроме того, Захарова напомнила о призыве главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к партнерам дать Киеву "любое оружие, которое он способен использовать".

"Расцениваем все это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации", - указала Захарова.

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О возможности переговоров

Захарова также отметила, что о переговорах с Киевом не может быть и речи, когда политику определяет "оголтелая партия войны".

Дипломат обратила внимание на недавние высказывания киевских политиков на тему переговоров с Россией, в том числе на заявление президента Украины Владимира Зеленского на форуме в Давосе, где тот подтвердил невозможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Все это лишний раз свидетельствует, что именно утратившая чувство реальности оголтелая "партия войны" сегодня задает тон и определяет политику киевского режима. В таких условиях о переговорах с Украиной не может быть и речи", - подчеркнула Захарова.

Политика,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,Администрация США,Еврокомиссия,ОБСЕ,
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