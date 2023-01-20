Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин уверен, что украинский нацизм, который поддерживают страны Запада, возвращается к ним подобно бумерангу. Об этом он заявил в пятницу в своем Telegram-канале, комментируя снятие венгерских флагов и демонтирование надписей на венгерском языке в районе закарпатского города Мукачево, где проживает большое число этнических венгров, и реакцию Будапешта на это.

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В четверг польская радиостанция RMF со ссылкой на источник в дипломатических кругах ЕС сообщила, что Венгрия заблокировала утверждение Евросоюзом седьмого пакета европейской поддержки на приобретение вооружения для Украины. В пятницу госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер заявил, что правительство страны ожидает от руководства Украины шагов по прекращению притеснений этнических венгров в Закарпатье.

"Западные страны не вполне осознают, что украинский нацизм, который они поощряют против России и всего русского, бумерангом вернется и к ним. Собственно, уже возвращается. <...> Невыученные уроки Второй мировой войны дорого обойдутся Европе. Еще не поздно вспомнить о цене, которую она заплатила за поддержку гитлеровского фашизма", - написал Пушилин.