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1 час назад

Пушилин заявил, что украинский нацизм бумерангом возвращается в западные страны

ТАСС

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин уверен, что украинский нацизм, который поддерживают страны Запада, возвращается к ним подобно бумерангу. Об этом он заявил в пятницу в своем Telegram-канале, комментируя снятие венгерских флагов и демонтирование надписей на венгерском языке в районе закарпатского города Мукачево, где проживает большое число этнических венгров, и реакцию Будапешта на это.

Пушилин: украинский нацизм бумерангом возвращается в западные страны
Фото: ТАССТАСС

В четверг польская радиостанция RMF со ссылкой на источник в дипломатических кругах ЕС сообщила, что Венгрия заблокировала утверждение Евросоюзом седьмого пакета европейской поддержки на приобретение вооружения для Украины. В пятницу госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер заявил, что правительство страны ожидает от руководства Украины шагов по прекращению притеснений этнических венгров в Закарпатье.

"Западные страны не вполне осознают, что украинский нацизм, который они поощряют против России и всего русского, бумерангом вернется и к ним. Собственно, уже возвращается. <...> Невыученные уроки Второй мировой войны дорого обойдутся Европе. Еще не поздно вспомнить о цене, которую она заплатила за поддержку гитлеровского фашизма", - написал Пушилин.

Пушилин сообщил о взятии стратегически важного поселка вблизи Донецка

Он выразил надежду на то, что решение Венгрии о блокировании нового пакета помощи Украине не просто "попытка давления, а начало отрезвления". "Венгры далеко не единственный пример. Уверен, и румыны молчать не будут. Поляки уже не молчат", - добавил Пушилин.

Политика,Денис Пушилин,ЕС,
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