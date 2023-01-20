Кремль: Шойгу информировал членов Совбеза о посещении штаба СВО в начале недели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу информировал членов Совбеза России о посещении штаба СВО в начале недели.

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«В ходе совещания состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. Министр обороны Шойгу информировал участников о посещении штаба операции в начале недели», - заметил Песков.

Дмитрий Песков уточнил, что в заседании Совбеза участвовал президент России Владимир Путин.

Ранее в Кремле заявили, что не стоит преувеличивать значение возможной поставки танков НАТО Украине.