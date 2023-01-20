Путин обсудил с Совбезом ход спецоперации

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности России ход спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как сообщает ТАСС, об этом в пятницу, 20 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, в ходе обмена мнениями министр обороны Сергей Шойгу проинформировал участников о недавнем посещении штаба операции, а Путин рассказал о своих последних телефонных международных контактах.
«Обсуждались также актуальные текущие вопросы социально-экономической повестки дня», — добавил Песков.
Напомним, что спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. На встрече с ветеранами в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда в среду, 18 января, Путин заявил, что Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы защищать людей в Донбассе и завершить трагедию, начавшуюся в 2014 году.
По его словам, на Украине начали «фактически истреблять» людей, проживающих в Донбассе и связывающих себя с русской культурой и русским языком. Источником нынешней власти он назвал госпереворот 2014 года, отметив, что руководство страной захватили неонацисты