Новый посол США прибудет в Россию в конце января

Новый посол США Линн Трейси прибудет в Москву в конце января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
«Новый посол США приедет в Москву в конце месяца», — сказал один из собеседников издания.
Напомним, что сейчас обязанности временной поверенной в делах США в Москве исполняет Элизабет Руд. Пост посла США в России был вакантен с сентября прошлого года, с того момента как свою работу на нем завершил Джон Салливан.
Сенат США утвердил Линн Трейси новым послом в конце декабря 2022 года. До назначения она возглавляла посольство США в Армении. Отметим, что она станет первой женщиной — главой дипломатической миссии за всю историю отношений двух стран. Как отмечал представитель Госдепа США Нед Прайс, Трейси ставит перед собой задачу увеличить численность сотрудников посольства, в перспективе возобновив выдачу виз.