Новый посол США прибудет в Россию в конце января

Новый посол США Линн Трейси прибудет в Москву в конце января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

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«Новый посол США приедет в Москву в конце месяца», — сказал один из собеседников издания.

Напомним, что сейчас обязанности временной поверенной в делах США в Москве исполняет Элизабет Руд. Пост посла США в России был вакантен с сентября прошлого года, с того момента как свою работу на нем завершил Джон Салливан.