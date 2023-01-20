В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
19 минут назад

Назван срок прибытия в Москву нового посла США

Никита Бородкин

Новый посол США Линн Трейси прибудет в Москву в конце января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Новый посол США прибудет в Россию в конце января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Новый посол США приедет в Москву в конце месяца», — сказал один из собеседников издания.

Напомним, что сейчас обязанности временной поверенной в делах США в Москве исполняет Элизабет Руд. Пост посла США в России был вакантен с сентября прошлого года, с того момента как свою работу на нем завершил Джон Салливан.

Салливан вспомнил, как мыл полы в американском посольстве

Сенат США утвердил Линн Трейси новым послом в конце декабря 2022 года. До назначения она возглавляла посольство США в Армении. Отметим, что она станет первой женщиной — главой дипломатической миссии за всю историю отношений двух стран. Как отмечал представитель Госдепа США Нед Прайс, Трейси ставит перед собой задачу увеличить численность сотрудников посольства, в перспективе возобновив выдачу виз.

Политика,Линн Трейси,Нед Прайс,Джон Салливан,Сенат США,Госдеп США,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители