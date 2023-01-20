В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
24 минуты назад

Захарова: демократия США уйдет на "помойку истории", если будет доказан подкуп их СМИ

ТАССиещё 3

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что в случае подтверждения факта получения СМИ Соединенных Штатов денег для корректировки публикуемой ими информации вся демократия этого государства "выбрасывается на помойку истории".

Захарова: демократия США уйдет на "помойку истории"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат обратила в пятницу в своем Telegram-канале внимание на информацию американского телеканала Fox News, в которой утверждается, что финансист Джордж Сорос "в течение многих лет платил 54 влиятельным деятелям СМИ, включая журналистов, репортеров, телеведущих и боссов CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и Washington Post".

"Согласно исследованию MRC Business, Сорос потратил не менее $131 млн на то, чтобы 253 СМИ освещали мировые события так, как он хочет", - процитировала Захарова сообщение Fox News.

"Для США подобное заявление - ядерный взрыв. Если будет доказано, что ведущие американские СМИ получали деньги за корректировку подачи информации, то вся демократия в Штатах заворачивается в их конституцию и выбрасывается на помойку истории, - написала дипломат. - Ведь это же Вашингтон всегда настаивал на том, что свобода и беспристрастность СМИ являются основой демократического устройства государства".

Политика,Мария Захарова,Джордж Сорос,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители