Захарова: демократия США уйдет на "помойку истории"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что в случае подтверждения факта получения СМИ Соединенных Штатов денег для корректировки публикуемой ими информации вся демократия этого государства "выбрасывается на помойку истории".
Дипломат обратила в пятницу в своем Telegram-канале внимание на информацию американского телеканала Fox News, в которой утверждается, что финансист Джордж Сорос "в течение многих лет платил 54 влиятельным деятелям СМИ, включая журналистов, репортеров, телеведущих и боссов CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и Washington Post".
"Согласно исследованию MRC Business, Сорос потратил не менее $131 млн на то, чтобы 253 СМИ освещали мировые события так, как он хочет", - процитировала Захарова сообщение Fox News.
"Для США подобное заявление - ядерный взрыв. Если будет доказано, что ведущие американские СМИ получали деньги за корректировку подачи информации, то вся демократия в Штатах заворачивается в их конституцию и выбрасывается на помойку истории, - написала дипломат. - Ведь это же Вашингтон всегда настаивал на том, что свобода и беспристрастность СМИ являются основой демократического устройства государства".