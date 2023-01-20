Захарова: демократия США уйдет на "помойку истории"

"Для США подобное заявление - ядерный взрыв. Если будет доказано, что ведущие американские СМИ получали деньги за корректировку подачи информации, то вся демократия в Штатах заворачивается в их конституцию и выбрасывается на помойку истории, - написала дипломат. - Ведь это же Вашингтон всегда настаивал на том, что свобода и беспристрастность СМИ являются основой демократического устройства государства".