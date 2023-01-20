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1 час назад

Мобилизация и западные танки на Украине: главные заявления Пескова

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провел брифинг 20 января и ответил на вопросы журналистов о частичной мобилизации, поставках западных танков Украине и заблуждениях Киева. «Рамблер» собрал главные заявления Пескова.

Мобилизация

Песков подчеркнул, что за время частичной мобилизации в российские войска поступило необходимое количество новобранцев, сообщает ТАСС.

Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о ее завершении. В сентябре-октябре российская армия пополнилась примерно 300 тысячами мобилизованных.

Владимир Путин подчеркивал, что в мобилизации «поставлена точка».

Позже в СМИ начали обсуждать, считается ли мобилизация неоконченной, если не был подписан указ о ее завершении.

«Мы ориентируемся на сказанное [о мобилизации - прим.ред.] президентом: в рамках частичной мобилизации то число мобилизованных, которое планировалось, было обеспечено. И дальше начался уже призыв обычный на срочную службу», - так прокомментировал это Песков.

Западные танки для Украины

20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча министров обороны НАТО. СМИ писали, что на встрече будут обсуждаться поставки Украине западных танков (при этом сообщалось, что США пока не планируют передавать Киеву свои Abrams).

Комментируя это, Песков призвал не преувеличивать значение поставок западных танков Украине, сообщает ТАСС.

В то же время он подчеркнул, что если поставки состоятся, Украина столкнется с последствиями «со знаком минус».

«Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить, но добавят проблем для Украины и для украинского народа», - сказал Песков.

Заблуждения об успехах Украины

Песков заявил, что украинский кризис «развивается по восходящей спирали», передает РИА Новости. Он отметил, что растет косвенная, «а иногда и прямая» вовлеченность стран НАТО в конфликт.

«Мы собственно видим приверженность заблуждению, драматическому заблуждению о возможности для Украины иметь какой-то успех на поле боя», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

По его словам, об этом заблуждении на Западе еще не раз пожалеют.

Политика,Видео,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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