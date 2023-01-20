Песков призвал Запад раскаяться за цинизм восьми последних лет

«Конечно, (Западу. — RT) нужно, наверное, раскаяться за последние восемь лет, когда происходила игра в напёрстки... когда и ФРГ, и Франция, и Украина играли в напёрстки с минскими договорённостями, и сейчас за это расплачиваются. Нужно осознать весь цинизм и негативные последствия для них от игры, в которую они играли, обманывая людей Донбасса, готовя для них страшную судьбу, чему Россия воспрепятствовала», — сказал он.