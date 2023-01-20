Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал Запад раскаяться за цинизм восьми последних лет.
«Конечно, (Западу. — RT) нужно, наверное, раскаяться за последние восемь лет, когда происходила игра в напёрстки... когда и ФРГ, и Франция, и Украина играли в напёрстки с минскими договорённостями, и сейчас за это расплачиваются. Нужно осознать весь цинизм и негативные последствия для них от игры, в которую они играли, обманывая людей Донбасса, готовя для них страшную судьбу, чему Россия воспрепятствовала», — сказал он.
7 декабря экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы та «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годах».
Позже бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения позволили украинской армии стать сильнее и «на время остановили наступление России».
Президент России Владимир Путин заявил, что разочарован таким высказыванием экс-канцлера Германии. Он подчеркнул, что Россия правильно сделала, начав спецоперацию, потому что Минские соглашения никто не собирался исполнять.