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14 минут назад

Песков призвал Запад раскаяться за цинизм восьми последних лет

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал Запад раскаяться за цинизм восьми последних лет.

Песков призвал Запад раскаяться за цинизм восьми последних лет
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«Конечно, (Западу. — RT) нужно, наверное, раскаяться за последние восемь лет, когда происходила игра в напёрстки... когда и ФРГ, и Франция, и Украина играли в напёрстки с минскими договорённостями, и сейчас за это расплачиваются. Нужно осознать весь цинизм и негативные последствия для них от игры, в которую они играли, обманывая людей Донбасса, готовя для них страшную судьбу, чему Россия воспрепятствовала», — сказал он.

7 декабря экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы та «стала сильнее». Она отметила, что сегодняшняя Украина в военном отношении — «это уже не то, что было в 2014—2015 годах».

Позже бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения позволили украинской армии стать сильнее и «на время остановили наступление России».

Президент России Владимир Путин заявил, что разочарован таким высказыванием экс-канцлера Германии. Он подчеркнул, что Россия правильно сделала, начав спецоперацию, потому что Минские соглашения никто не собирался исполнять.

Политика,Ангела Меркель,Дмитрий Песков,Франсуа Олланд,Владимир Путин,
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